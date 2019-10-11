Кито, 11 октября, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Национальный координационный совет индейских народов Панамы выразил солидарность «индейцам и братскому народу» Эквадора в условиях кризиса в этой южноамериканской стране. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Ayaita Индейцы Панамы

В своём официальном заявлении руководство Совета указало, что ситуация, спровоцированная правительством Эквадора, наносит «колоссальный ущерб социальному миру в стране», в особенности индейцам.

В связи с этим Совет признал «народные протесты» в Эквадоре законными, подчеркнув, что народ этой страны «категорически отвергает» экономические реформы, навязанные международными организациями.