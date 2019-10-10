Совбез ООН не принял резолюцию по турецкой операции в Сирии
Нью-Йорк, США, 10 октября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН не смог согласовать заявление по турецкой операции на северо-востоке Сирии, 10 октября передает агентство Associated Press.
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Зал заседаний Совета Безопасности ООН
Заседание Совбеза ООН, созванное по инициативе Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Польши, проходило за закрытыми дверьми.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября турецкие военные начали операцию против курдских отрядов на севере Сирии. Члены СБ ООН из ЕС потребовали прекратить «односторонние действия» Турции.
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