Анкара, 10 октября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Турции заявляет об уничтожении 174 «боевиков» «Сирийских демократических сил» (СДС) с начала операции «Источник мира», 10 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Турецкие государственные СМИ ранее сообщили, что войска Турции и про-турецкое ополчение заняли 11 деревень на северо-востоке Сирии, в районе городов Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.

По информации СДС, с начала операции на севере Сирии погибли 23 их бойца и девять мирных жителей. СДС также заявляет, что наземные атаки турецкой армии были отбиты.

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