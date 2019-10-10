Нижний Новгород, 10 октября, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту РФ Владимиру Путину концепцию создания культурно-образовательного центра на нижегородской Стрелке в павильоне 800-летия Нижнего Новгорода. Центр может быть организован по аналогии с создаваемыми при федеральной поддержке центрами в Кемерове, Калининграде, Севастополе и Владивостоке.

Пресс-служба организаторов премии «Инновация» Пакгаузы на нижегородской Стрелке

По словам губернатора, ключевым объектом территории станут уникальные ажурные конструкции, сохранившиеся после Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года — пакгаузы.

Никитин отметил, что на Стрелке планируется разместить новое здание филармонии, пакгаузы же адаптировать под музейное пространство.

«Сами пакгаузы мы «зашиваем» в стекло, чтобы обеспечить климатический режим для музейных пространств. Внутри будет 4,2 тыс. кв. метров», — отметил Никитин.

Он выразил надежду, что здесь будут создан новый символ города, не менее узнаваемый во всём мире, чем Сиднейская опера.

«Красиво. Это будет лучше, чем в Сиднее. Хорошо у вас получилось», — оценил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород в рамках форума «Россия — спортивная держава». Он принял участие в пленарном заседании, а также провел заседание президентского Совета по физической культуре и спорту.