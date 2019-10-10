Москва, 10 октября, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Мошенники начали звонить клиентам банков с помощью технологии подмены телефонных номеров. Об этом сказано в отчете Банка России, который был сегодня, 10 октября, представлен на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковская карта

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков. Под видом блокировок подозрительных транзакций мошенники совершают хищения средств своих жертв.

Из-за этого в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центробанка (ФинЦЕРТ) значительно увеличилось количество сообщений о номерах телефонных злоумышленников. ФинЦЕРТ отправил на блокировку информацию о 4936 номерах мобильных операторов и номерах в коде 8−800.