Нью-Дели, 10 октября, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Глава министерства внутренних дел Индии и президент правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Амит Шах заявил, что Индия будет убивать по десять врагов в качестве мести за смерть одного своего военнослужащего. Об этом 10 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

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Амит Шах, выступая на митинге в округе Сангли, штат Махараштра, подчеркнул: «Премьер-министр Нарендра Моди продемонстрировал всему миру, что Индия не прощает атак на своих граждан, в том числе военнослужащих». По словам главы МВД южноазиатского государства, ликвидация особого статуса штата Джамму и Кашмир позволит окончательно искоренить терроризм в регионе и уменьшить число погибающих там индийцев в ближайшем будущем.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии ликвидировало привилегии Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Данный шаг позволит более эффективно бороться с террористической угрозой в кашмирской долине.