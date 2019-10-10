Керчь, Крым, 10 октября, 2019, 18:41 — ИА Регнум. После открытия железнодорожной части Крымского моста отдых на территории российского полуострова может стать дешевле. Об этом 10 октября на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Полноценное открытие Крымского моста — это улучшение логистических возможностей, снижение транспортных затрат, затрат на доставку грузов. Естественно, это должно сказаться и на себестоимости отдыха и привести к её снижению», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение грузовых поездов по Крымскому мосту запустят на полгода позже из-за античного поселения, которое было найдено при строительстве железнодорожных подходов в Ленинском районе полуострова.