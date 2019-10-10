Симферополь, 10 октября, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Представители крымского гостиничного бизнеса в 2019 году заплатили налогов вна 25% больше, чем в прошлом году. Об этом 10 октября на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Налоги

«За первое полугодие 2019 года налоговые поступления от туристической отрасли — речь идёт именно о тех предприятиях, у которых основной вид деятельности указан «оказание гостиничных услуг», а это только часть рынка — составили 1 млрд 459 млн рублей. Это на 24,7% больше суммы налоговых поступлений за аналогичный период 2018 года», — сообщил Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории крымского полуострова отдохнули около миллиона граждан Украины. Также российский полуостров посетили представители ещё 158 стран.