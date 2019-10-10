Стокгольм, 10 октября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Нобелевскую премию по химии 2019 года Нобелевский комитет присудил сразу трем ученым. Это Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино. Премию им присудили за развитие литий-ионных батарей.

Binghamton.edu Стэнли Уиттингем

Британо-американский химик Стэнли Уиттингем родился в английском Ноттингеме 22 декабря 1941 года.

К 1968 году он окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру Оксфордского университета. До 1972 года был постдоком в Стэнфордском университете.

С 1972 по 1984 год Уиттингем работал в компании ExxonResearch & Engineering Company. После этого ещё четыре года он проработал в Schlumberger. После ухода из нефтяных компаний он стал профессором Бингемтонского университета (штат Нью-Йорк, США).

Ещё во время работы в нефтяных компаниях Уиттингем начал разрабатывать тему литий-ионных батарей. В частности, именно он разработал концепцию электродной интеркаляции. По сути, он разработал первую функциональную литиевую батарею.