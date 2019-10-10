Анкара, 10 октября, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил государствам Евросоюза (ЕС), критикующим турецкую военную операцию в Сирии, пропустить всех беженцев с ближнего Востока в европейские страны.

Беженцы

Об этом 10 октября сообщило агентство Anadolu Ajansı.

При этом турецкий президент обвинил европейских политиков в том, что они «никогда не были искренними» в отношении Турции.

«Мы испытываем угрозу со стороны террористов, у нас 3,5 млн сирийских беженцев, лишённых возможности вернуться на родину», — цитирует агентство слова Эрдогана.

«Если они назовут эту операцию турецкой оккупацией, — мы откроем двери для беженцев», — заявил президент Турции в ходе выступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Эрдоган официально объявил о начале военной операции «Источник мира» на территории Сирии. Одной из целей этой операции он назвал возвращение находящихся в Турции сирийских беженцев на родину.