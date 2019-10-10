Стокгольм, 10 октября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Нобелевский комитет присудил премии по литературе сразу за два года — за 2018 и 2019. Премию за 2019 год получил австрийский писатель Петер Хандке, а премию за 2018 год — польская поэтесса и писательница Ольга Токарчук.

Borys8 Лауреат Нобелевской премии в области литературы за 2018 год Ольга Токарчук

Премию присуждена Токарчук за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Токарчук родилась в Польше в семье украинских эмигрантов. Она окончила психологический факультет в Варшавском университете, а затем работала психотерапевтом в Валбжихе. Сейчас она живет во Вроцлаве.

Литературное творчество Токачрук началось с публикации сборника её стихов. В 1993 году вышел её первый роман «Путь людей книги». Роман «Бегуны» принёс Токачрук самую престижную в Польше литературную премию «Нике».

Произведения Токарчук переведены на многие языки, в том числе на русский язык. Литературные критики относят Токарчук к представителям так называемой «молодой прозы 1990-х годов».

За роман «Бегуны» Токарчук в 2018 году была удостоена Международной Букеровской премии.