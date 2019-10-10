Нижний Новгород, 10 октября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в рамках международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» президент России Владимир Путин встретился с руководителями международных спортивных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча с главами международных спортивных организаций

Глава государства подчеркнул, что Россию в ближайшие годы ждет большое количество международных спортивных мероприятий. В частности, он отметил ряд матчей чемпионата Европы по футболу, чемпионаты мира по санному спорту, плаванию, волейболу, хоккею, водным видам спорта. Владимир Путин пожелал участникам встречи успешной работы.

Напомним, выступая на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» Владимир Путин поднял вопрос о сотрудничестве с WADA (Всемирным антидопинговым агентством), заявив, что Россия сотрудничает с агентством и готова выполнять все требования, чтобы российские спортсмены выступали с представителями других стран на равных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент в Нижнем Новгороде получил от спортсменов бриллиантовую боксерскую перчатку. Боксёры также предложили посетить их тренировку. Это произошло во время осмотра выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы». В настоящее время ожидается начало заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, где будут обсуждаться механизмы достижения национальных целей в области спорта на региональном уровне.

В международном форуме «Россия — спортивная держава» принимают участие порядка 1,5 тыс. гостей и 150 спортсменов.