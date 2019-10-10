Кызыл, 10 октября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол примет участие на совещании у главы правительства России Дмитрия Медведева. Как он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте», символично, что встреча проходит накануне празднования 75-летия вхождения Тувинской Народной республики в состав СССР.

Kremlin.ru Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол

«За эти годы было очень многое сделано для развития республики. Туву не узнать. Население выросло в 4 раза, до 324 тысяч. Этот тот уровень, когда можно не бояться, что народ растворится, исчезнет», — написал он, добавив, что Россия по-матерински сохранила культуру, язык и землю тувинцев.

По его словам, благодаря программе, которую он намерен обсудить с премьер-министров, Тува за 5 лет должна выйти на новый уровень интеграции — транспортной, технологической, экономической.

«Должна стать не хуже других регионов страны по качеству жизни. Белой дороги нам всем в это будущее!» — заключил Кара-оол.

Как сообщало ИА REGNUM, на ускорение экономического развития республики до 2025 года планируется направить почти 1,4 трлн рублей. Из них большая часть будет потрачено на промышленность.

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