Киев, 10 октября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Украина не является обслуживающим персоналом для американской политики, заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так он отреагировал на вопрос иностранного журналиста касательно дальнейших действий Украины на просьбы президента США Дональда Трампа о расследовании деятельности его вероятного конкурента на выборах Джозефа Байдена и его сына.

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«При всём уважении к США мы не обслуживающий персонал политики Соединённых Штатов», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не выбирает ту или иную сторону в данном вопросе.

«Если вы будете вовлекать нас в этот процесс, это будет очень большой ошибкой для США, для Украины и наших отношений», — обратился Зеленский к журналисту на английском языке.

Напомним, ранее известный американский философ Фрэнсис Фукуяма посоветовал президенту Украины найти баланс в отношениях с Республиканской и Демократической партиями США.