Москва, 10 октября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Правительство РФ рассмотрит законопроект, совершенствующий механизм определения кадастровой стоимости недвижимости. Об этом 10 октября заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Он направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную», — сказал глава правительства.

По его словам, допущенная ранее ошибка будет рассматривать в пользу владельца объекта недвижимости.

«При её исправлении, если стоимость объекта уменьшается, то она будет уменьшена за весь период, с того дня, как была внесена в Единый государственный реестр недвижимости», — отметил Медведев.

Также госоценщики недвижимости теперь будут рассматривать обращения по их определению, а не формально на комиссиях, как это было ранее.