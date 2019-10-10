Москва, 10 октября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы проголосовали против принятия в третьем, итоговом чтении законопроект о развитии виноградарства и виноделия в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

(сс) Celeste Виноградник

В частности, законопроект устанавливал правила производства вина, а именно разграничивал нормы производства алкоголя на основе этилового спирта и производства винных напитков из винограда.

Кроме того, законопроект также устанавливал нормы госстимулирования виноградарства и виноделия, а также вводил лицензионные требования к производителям вина и винных напитков и правила получения соответствующих лицензий.

Инициатива была внесена в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» еще в 2017 году. Во втором, решающем чтении депутаты приняли законопроект в июле 2019 года. Однако затем профильный комитет отметил, что предложенные нормы законопроекта уже устарели и его не стоит принимать в третьем, итоговом чтении. Вместо этого следует внести в Госдуму другую инициативу, уточняющую нормы виноградарства в РФ.

Подготовили плохой законопроект, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Не оправдали поручение, которое было дано. Законопроект не решает вопросов защиты отрасли, отечественного производителя, вопрос формирования отрасли, которой у нас не было виноградарства, виноделия и в этой связи нам нужно критично это признать», — сказал он.