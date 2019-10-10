Москва, 10 октября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В Госдуме видят проблемы с администрированием закона о штрафах для родителей за курение детей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Цитата из м/ф Остров сокровищ. реж Давид Черкасский. 1988.СССР Курение

«А кто будет администрировать? Надо по-другому решать этот вопрос. Необходимо с детства вдалбливать, что курение — это плохо», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он указал на то, что интернет и телевидение наполнены пропагандой курения.

«Курить начинают в детском саду!» — отметил парламентарий.