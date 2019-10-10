Нью-Йорк, США, 10 октября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Единственный экземпляр спорткара Bertone Mantide продается в автосалоне Autosport Designs на Лонг-Айленде (Нью-Йорк, США). Об этом сообщается на сайте компании.

Autosport Designs Bertone Mantide

Уникальный Mantide основан на Corvette ZR1 поколения C6. Автомобиль разработал дизайнер Джейсон Кастриота, а созданием спорткара занималась итальянская компания Stile Bertone.

По планам компании, должны были выйти 10 таких авто, однако это единственный Mantide, который увидел свет. Mantide оснащен трансмиссией Corvette ZR1 с 6,2-литровым двигателем V8 с наддувом LS9, который развивает 638 л. с. Сочетается модель с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В 2009 году Mantide был представлен на Шанхайском автосалоне в качестве проектной модели, а затем испытан в качестве готового продукта на испытательном стенде Nardo в Италии.

Благодаря более легкому внутреннему корпусу и карбоновым панелям кузова, Mantide быстрее стандартного Corvette ZR1. По данным автопроизводителя, эта модель может ускоряться с места до 100 км/ч всего за 3,2 секунды и развивать максимальную скорость 351 км/ч.

Напомним, 2007 году итальянская компания Bertone, которая занималась производством кузовов для элитных автомобилей, объявила о своем банкротстве.

Читайте также: Появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения