Каир, 10 октября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Вопрос возобновления чартерного авиасообщения между Россией и Египтом обсуждали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом Мантуров сообщил журналистам по итогам переговоров в Каире.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Туристы на пляже Хургады

Этот вопрос, конечно, затрагивался, отметил министр. Он пояснил, что пока остаются технические вопросы, связанные с безопасностью в египетских аэропортах, однако процедуры должны быть ускорены.

Вероятно, затем потребуются контрольные посещения египетских воздушных гаваней специалистами из РФ, после чего будут приниматься решения о возобновлении перелетов в курортные города.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время между Москвой и Каиром осуществляются регулярные рейсы, однако чартерных перелетов на курорты, например в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, до сих пор нет. Авиасообщение между Египтом и Россией прерывалось из-за крушения самолета «Когалымавиа» осенью 2015 года, тогда погибли 217 человек.