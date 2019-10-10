Москва, 10 октября, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Наказания родителей за курение их детей могут стать полезны, если будут иметь символический характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал житель Москвы Александр.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Штраф

«Хотя идея штрафов репрессивна и вряд ли окажется популярной, она может иметь эффект. Есть родители, которые «забывают» воспитывать своих детей, и штраф будет поводом, что напомнить о родительских обязанностях. При этом размер наказания не должен быть большим, надо понимать, что его будут выписывать и бедным семьям, находящимся в непростом социальном положении. Неправильно, если сумма штрафа дополнительно ухудшит финансовое положение. Такой штраф должен быть символическим и являться оповещением, «записью в дневнике» о том, что есть проблема в воспитании», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ обсуждают введение ответственности для родителей за курение детей.