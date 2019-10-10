Трамп опозорил США сильно и снова — сенатор Менендес
Вашингтон, 10 октября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Печальное время наступило для США, считает сенатор-демократ Боб Менендес, комментируя новость о вводе турецких войск на территорию Сирии. Своими соображениями о происходящем политик делится в твиттер-аккаунте.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
Менендес подчеркивает, что американские солдаты неустанно тренировались и сражались вместе с курдами против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Теперь президент Трамп (глава США Дональд Трамп) оставляет наших союзников умирать от рук турецких военных. Президент сильно опозорил нашу страну… снова».
Напомним, по словам госсекретаря США Майка Помпео, США не давали разрешения на проведение военной операции Турцией на севере Сирии — хотя, подчеркнул он, беспокойство Анкары по поводу безопасности на сирийско-турецкой границе является «справедливым».