Москва, 10 октября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Всю вину за неблагополучных детей государство хочет свалить на родителей, ограничив при этом самим родителям возможности воспитывать детей в духе традиционной семьи, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 октября, комментируя инициативу о штрафах для родителей за курение детей.

ИА REGNUM Михаил Демурин

Как сообщалось ранее, правительство РФ по инициативе министерства внутренних дел обсуждает идею введения административной ответственности для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят.

«В нашей стране собираются наказывать родителей за то, что их дети курят. Кто-то скажет, что в этом есть смысл. Да, курение — это вред, большой вред здоровью.

Но вдумаемся: а игромания — разве это не вредное для психики и общего состояния здоровья детей дело? Вредное! Надо и за него наказывать родителей!

А порнография, которой всё ещё полон интернет в нашей стране и к которой имеют доступ дети? Тоже дело вредное! Давайте и за это будем наказывать родителей!

А употребление спиртного (это в лучшем случае) и всякой прочей дряни, которая даёт «кайф», — вредно? Вредно! Наказать и за это!

А насилие, которое из телевидения активно перетекает на улицы? Конечно, и тут родители виноваты! Наказать их!

А родители, которые хотят оградить своих детей от всего этого и прочего плохого, оградить эффективно, — им можно это сделать? Можно, только очень осторожно, иначе их самих накажут. Или даже лишат родительских прав!

Я в детстве курил. Но я знал, что если меня увидят курящим, то любой взрослый на улице может подойти, дать мне подзатыльник, отобрать сигареты, взять за руку, отвести к родителям. А родители могут отлупить меня ремнём.

И вот что примечательно: в душе я понимал, что всё это правильно. Что за проступком должно следовать наказание. Если же меня ловили курящим на перемене в школе, то родителей, конечно, вызывали, но это директор извинялась перед ними, что учителя недосмотрели. Перестал я курить не потому, что меня наказывали, а потому, что самому надоело: спортом стал заниматься.

Что же это у нас сейчас за общество такое, что всю вину за неблагополучных детей хочет перевалить на родителей, а им самим ограничить возможности нормально воспитывать своих детей в духе традиционной семьи?

Мне думается, что тех, кто создал такое общество, надо серьёзно наказать. И не только штрафом!» — отметил Михаил Демурин.