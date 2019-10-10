Вашингтон, 10 октября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Ущерб от действий США в Сирии для национальных американских интересов будет длительным и чрезвычайным, убежден сенатор-республиканце Марко Рубио. Комментируя новый виток событий в Сирии на своей странице в твиттере, влиятельный сенатор пишет, что по просьбе нынешней администрации курды служили основными наземными бойцами против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, в силу чего этим не пришлось заниматься американским войскам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Марко Рубио «А после этого порвите сделку с Эрдоганом (глава Турции Реджеп Эрдоган), позволив ему уничтожить их. Ущерб нашей репутации и национальным интересам будет Чрезвычайным и длительным».

Отметим, Рубио еще в декабре прошлого года осудил решение Трампа вывести американские войска из Сирии, заявив, что это приведёт к резне курдов турецкими войсками и к возрождению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).