Екатеринбург, 10 октября, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил компании «СРГ-Екатеринбург», которая хочет построить мусоросортировочный завод рядом с посёлком Шабровский, договориться с местными жителями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Высокинский отправил личное письмо гендиректору организации Игорю Фраинту. Мэр пояснил, что без одобрения проекта местными жителями власти не будут принимать положительное решение.

Градоначальник обещал оказать содействие в организации общественных слушаний.

Напомним, ранее жители посёлка выразили возмущение тем, что, согласно проекту генплана города до 2035 года, рядом с Шабровским всё-таки построят мусоросортировочный завод и мусорный полигон. За некоторое время до этого в посёлке протестовали против строительства полигона.