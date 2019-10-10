Мэр Екатеринбурга призвал строителей мусорного завода к диалогу с жителями
Екатеринбург, 10 октября, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил компании «СРГ-Екатеринбург», которая хочет построить мусоросортировочный завод рядом с посёлком Шабровский, договориться с местными жителями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Высокинский отправил личное письмо гендиректору организации Игорю Фраинту. Мэр пояснил, что без одобрения проекта местными жителями власти не будут принимать положительное решение.
Градоначальник обещал оказать содействие в организации общественных слушаний.
Напомним, ранее жители посёлка выразили возмущение тем, что, согласно проекту генплана города до 2035 года, рядом с Шабровским всё-таки построят мусоросортировочный завод и мусорный полигон. За некоторое время до этого в посёлке протестовали против строительства полигона.