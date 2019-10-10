Москва, 10 октября, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Инициативу с наказанием родителей курящих детей доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский считает «прекрасной». Свой ироничный комментарий по поводу возможных штрафов и арестов он разместил на своих интернет-ресарсах.

Галина Караваева, Валентин Караваев. Органчик

«Прекрасная инициатива полностью в духе публичного идиотизма властей. Вряд ли нужно останавливаться на достигнутом. Есть масса неохваченных тем: употребление пива и чего-нибудь покрепче, перебегание дороги на красный свет, окраска волос в неестественный цвет, секс с себе подобными и не очень подобными, участие в массовых мероприятиях так называемой «оппозиции», в конце концов.

А правила наложения взыскания на родителей курящих отроков? Будут ли подвергаться остракизму разведёнки, безработные, многодетные? Сколько суток полагается за самое страшное — курение на балконе? Приравниваются ли к сигаретам вейпы? Видите, какой простор для регулирования. А вы говорите, власть о нас не думает», — подчеркнул Никита Кричевский.

Напомним, инициативу о введении ответственности и возможные варианты наказания для родителей курящих детей, не достигших совершеннолетнего возраста, уже начали обсуждать в Правительстве РФ. Предупреждение, штраф или арест на несколько суток могут отразить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.

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