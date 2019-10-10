Вашингтон, 10 октября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подверг критике прежнего главу Белого дома Барака Обаму за сотрудничество с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 9 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Трампа, сказанным во время пресс-конференции в Белом доме, Обама заключил сделку с курдскими повстанцами, прекрасно понимая, что это станет проблемой для Турции.

Анкара считает РПК террористической организацией, также утверждается, что повстанцы имеют контакты с сирийскими курдскими ополчениями.

Напомним, 6 октября власти США объявили о выводе своего военного контингента с территории Сирии, что позволило Турции начать спецоперацию на данных территориях против сирийских курдов, сражающихся с террористами.

Представители Анкары заявили, что курдские повстанцы представляют угрозу для будущего Сирии, именно с этой целью и начались боевые действия.