Белогорск, Амурская область, 10 октября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. На портале госзакупок администрация города Белогорск объявила электронный аукцион на оказание услуг по страхованию жизни и здоровья главы муниципального образования и муниципальных служащих в течение года 24 часа в сутки. В результате аукциона стоимость контракта снизилась в три раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

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Начальная цена контракта составляла 68 076 рублей, а сама услуга, согласно представленным на портале госзакупок документов, состоит из страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события. Помимо этого, чиновники Белогорска получат страховые выплаты в случаях травм и обморожения, острых отравлений, промышленными и бытовыми химическими веществами, пищевыми продуктами, случайное попадание в дыхательные пути инородного тела, клещевого энцефалита, а также утопления и ДТП.

В результате аукциона стоимость контракта снизилась в три раза. Наименьшую цену предложило АО «ГСК «Югория» — 22 295,07 рубля.

Всего на год будут застрахованы 60 человек. Сумма страховых выплат составит 10 млн рублей.

Мэра и муниципальных служащих Белогорска страхуют ежегодно, судя по информации с сайта госзакупок, с 2015 года.

Страховка мэра и чиновников Белогорска действует с момента подписания контракта сроком на один календарный год. Интересно, что страховка распространяется не на время исполнения должностных обязанностей, а на 24 часа в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России жизнь и здоровье государственных и муниципальных служащих страхуют за счёт региональных бюджетов. Во многих случаях речь идёт и о страховых случаях, которые могут произойти с застрахованным лицом за пределом времени исполнения им должностных обязанностей.