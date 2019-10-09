9 октября 2019 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 08:00 — REGNUM Чиновники Чувашии удивили законопроектом, их коллеги из Подмосковья поразили объёмами затрачиваемых средств, а сама идея страховать госслужащих за бюджетный счёт вызвала бурю негодования у населения. На фоне сокращения расходов на социальные статьи, дефицитности бюджетов и общего затягивания поясов в регионах словно подогревают протест изнутри, идя на рожон выпячиванием некой особой кастовости чиновников. Чиновники Подмосковья и Чувашии в своей тяге выжать бонусы из своего положения оказались не одиноки. ИА REGNUM разбиралось, в каких регионах ещё страхуют госслужащих.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Россиян возмутил тот факт, что при наличие полиса обязательного медстрахования, что положен каждому россиянину от мала до велика, дополнительно тратятся средства на страхование жизни и здоровья отдельных наёмных работников, чью работу сложно приравнять к труду пожарных, полицейских или шахтёров.

«Верх цинизма»: в Чувашии предлагают страховать жизнь и здоровье чиновников

Страховка чиновника — проверка губернаторов на слабость? Кудрин не дремлет

Напомним, в 2004 году в стране был принят закон, который регламентировал порядок государственной гражданской службы, а также права и обязанности сторон. В нормативном акте прописана возможность медстрахования чиновников, госзащита их жизни, здоровья и имущества, а также членов их семей. Но для особого страхования нужен федеральный профильный закон, которого в России не было и нет. Защиту за бюджетный счёт прописали лишь для отдельных граждан. Например, судей, сотрудников полиции, следователей. Список имеет 17 пунктов с указанием должностей, кому подобная страховка действительно положена. В целом же для муниципальных чиновников и госслужащих рангом повыше порядок не урегулирован, поэтому и вызывает сомнения конституционность законотворчества на местах.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Не смутили чиновников, добавляющих себе блага за счёт бюджета, и планы урезать штаты слуг народа. Региональные законотворцы оказались весьма богаты на фантазию.

За период с 2014 по 2019 год сайт госзакупок по ключевому слову «страхование служащих» выдал почти 650 записей. Если исключить из них тендеры тех структур, кому положено по закону дополнительное страхование (например, прокуратуру), то порядка 500 записей касаются страхования муниципальных и госслужащих. Наиболее распространено это явление оказалось в Поволжье, где активнее всего тратит средства на это Татария. Также попали в список регионов, к которым стоит присмотреться ведомству Алексея Кудрина, Мордовия, Марий Эл, Самарская, Пензенская, Московская, Томская, Тверская, Тульская, Псковская, Новгородская, Ленинградская, Амурская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приморский и Ставропольский края, Дагестан. Список может быть не полным.

Поразили суммами

Несомненно, все рекорды по сумме затрат побили в Московской области. Управление делами губернатора и правительства Подмосковья осенью 2019 года объявило тендер на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию лиц, замещающих государственные должности, государственных служащих и членов их семей. Начальная цена тендера — 1 741 951 050 рублей. Заявки принимаются до 21 октября, поэтому результаты торгов пока неизвестны. Страховые случаи по этому тендеру включают все виды медуслуг, в том числе, вызов врача на дом, экстренную медпомощь. Есть в проекте договора и такой пункт — иная помощь, требующая оказания медицинских услуг в пределах объема перечня, предусмотренного соответствующей программой добровольного медицинского страхования. На 2020 год общая численность застрахованных составит 18 тысяч человек, и столько же чиновников планируется застраховать на 2021−2022 годы. Источник финансирования — средства бюджета Московской области на 2020 — 2022 годы.

Для сравнения приводим затраты тех, кому законом положено допстрахование. Так, Минобороны РФ закупает услуги по обязательному госстрахованию жизни и здоровья военнослужащих вооруженных Сил России и граждан, призванных на военные сборы в 2020—2021 годах с начальной ценой чуть более 9 млрд рублей. Генпрокуратура РФ объявила тендер на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих органов военной прокуратуры на сумму чуть более 20,572 млн рублей. Это позволит застраховать на 2020 год военнослужащих от травм, увечий и гибели.

Отличились расходами, помимо подмосковных чиновников, и их коллеги из Ямало-Ненецкого автономного округа, а точнее аппарат губернатора. Услуги по добровольному медицинскому страхованию государственных гражданских служащих этого региона оценили в 30 млн рублей начальной цены, но в ходе торгов сумма снизилась. В итоге за счёт регионального бюджета было застраховано 2224 человека. Контракт был подписан на 22 999 496 рублей. Здесь примерно всё то же, что и в Подмосковье, но в перечень включено и реабилитационно-восстановительное лечение чиновников при необходимости, в том числе в медорганизациях санаторно-курортного типа, лечебный массаж, грязелечение, лечебная физкультура, иглорефлексотерапия и многое другое.

От чего страхуют

В Ленинградской области в 2019 году прошла сразу серия закупок. Здесь в ходе тендера управления делами правительства региона были застрахованы лица, замещающие государственные должности — 42 человека, и проходящие государственную гражданскую службу — 1791 человек. В качестве обоснования тендера упомянут областной закон от 31 мая 2007 года № 89-оз «О выплатах по обязательному государственному страхованию лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области» и областной закон от 13 октября 2006 года № 119-оз «О выплатах по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ленинградской области». В списке застрахованных — губернатор, его заместители и другие высокопоставленные лица, их помощники, референты и главы различных отделов. Страховка распространяется на случаи инвалидности и смерти. Контракт, подешевев с 5,229 млн рублей, был заключён за 1,887 млн рублей (но в стоимость входит также страховка для 261 сотрудника аппарата мировых судей). Отдельно, при итоговой цене контракта 1,778 млн рублей, были застрахованы 59 сотрудников в аппарате Избирательной комиссии области. А здесь речь уже шла о полисе добровольного медицинского страхования. При этом для трёх не упомянутых сотрудников избиркома страховка имела пометку vip, и туда входит в том числе и вызов врача-специалиста на дом. И никаких тебе ранних подъёмов, талончиков и очередей.

Александр Агин. Чиновники. 1846

В том же регионе в декабре 2018 года отдельной закупкой были застрахованы депутаты Заксобрания и служащие аппарата. Всего 155 человек. Обошлось это бюджету около 1 млн рублей, но интерес тут представляет не сумма, а тот факт, что действие страховки распространяется не только на рабочее место, но и «события, произошедшие как при исполнении трудовых (служебных) обязанностей, так и в быту (в течение 24 часов в сутки)». Речь шла о смерти, травмах и увечьях. Например, если депутат получал в срок своих полномочий лёгкую травму, то ему полагалось четыре ежемесячных денежных вознаграждения. При окладе спикера около 66 570 рублей — это более 266 тыс. рублей.

В Тюменской области за счёт областного бюджета в декабре 2018 года были оформлены полисы добровольного медицинского страхования на 1 345 чиновников, в том числе и тех, что уже вышли на пенсию. Расходы составили 12,757 млн рублей. В техзадании было прописано, что «набор медицинских услуг в рамках ДМС должен выходить за пределы медицинских услуг, предусмотренных программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, ежегодно утверждаемой постановлением правительства РФ».

И муниципальных служащих

В Татарии, которая чаще всего встречается среди тендеров на страхование жизни и здоровья чиновников, пошли ещё дальше. Здесь, помимо страхования госслужащих, бюджетные средства тратятся и на их муниципальных коллег. В конце декабря 2018 года в республике оптом на весь 2019 год застраховали чиновников из министерств, управлений, комитетов — от увечий, травм и гибели. Всего 38 ведомств. Расходы составили 4,241 млн рублей. К примеру, в управлении делами Рустама Минниханова было застраховано 220 человек, а в аппарате кабинета министров РТ — 146.

Помимо этого, исполкомы районов и администрации некоторых муниципалитетов отдельными тендерами застраховали жизнь и здоровье муниципальных служащих. На сегодня уже объявлены тендеры и на следующий год. Например, 25 октября подведут итоги в Мамадыше, где 98 местных чиновников застрахуют на случай причинения вреда здоровью. Оформят подобные страховки и в Тукаевском районе Татарии — для 88 человек. А также ещё в десятке муниципалитетов Татарии.

В Самаре же для муниципальных служащих осенью 2019 года проведён тендер на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию. Под действие контракта попадают 110 человек.

В Белогорске (Амурская область) для главы города и вовсе предусмотрена отдельная страховка. Тендер так и звучал — «оказание услуг по страхованию жизни и здоровья главы муниципального образования г. Белогорск и муниципальных служащих». Того самого главы, что осенью 2018 года, приняв «картонные дома» для переселенцев из аварийных бараков, назвал их «жильём для быдла», которому все коммунальные удобства вроде центрального отопления — не положены.

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Единообразия в страховании чиновников нет, но объединяет их одно — всё это происходит за бюджетный счёт.