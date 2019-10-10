Вашингтон, 10 октября, 2019, 06:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты рассматривают возможность выдачи лицензий американским компаниям для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, которая в настоящее время находится в «черном списке». Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

«На прошлой неделе президент США Дональд Трамп дал «зеленый свет» для утверждения лицензий, позволяющий некоторым компаниям обойти запрет», — утверждает газета.

Подчеркивается, что речь идет о разрешении для американских компаний использовать «нечувствительные товары». Под ними подразумеваются товары, которые не могут нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Конгрессе США предлагали выделить $1 млрд мелким провайдерам в стране для замещения сетевого оборудования китайских компаний Huawei и ZTE. Деньги предлагалось выделить на замену сетевого оборудования на более надежное с точки зрения национальной безопасности США.