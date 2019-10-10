Москва, 10 октября, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.

Российские солдаты

Такую оценку Шаманов дал в ходе обсуждения заключения комитета на проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По его словам, в предложенном правительством проекте закона не принимаются во внимание просьбы комитета доиндексировать военные пенсии, поднять зарплаты гражданского персонала ВС и выделить дополнительные средства на жильё.

«В целях недопущения роста очереди на жильё комитет по обороне предлагал дополнительное выделение бюджетных ассигнований в период 2019—2021 годов в размере 144,98 млрд рублей. Предложения комитета по обороне были проигнорированы».