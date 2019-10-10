Москва, 10 октября, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Штрафы могут стать наказанием для людей, дети которых курят, пишет 10 сентября газета «Известия».

В. Гревский. Не курить. 1944

Уточняется, что административное наказание для родителей несовершеннолетних обсуждается в российском правительстве. 23 сентября этот вопрос обсуждался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Изменения предполагается внести в КоАП. Наказанием могут стать предупреждение, штраф или даже арест на несколько суток. В случае, если это произойдёт, штрафовать родителей курящих детей начнут с 2021 г.

Комментируя вышеуказанную инициативу, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов заявил:

«Задержать ребенка, если он не совершил преступление, нельзя. Вообще их права очень хорошо защищены, поэтому полицейские предпочитают не связываться. Так что инициатива хорошая, но нереализуемая».

Напомним, по статистике в России порядка десяти процентов подростков курят. В России запрещено курение в общественных местах в неположенном месте. Наказание предусмотрено для совершеннолетних.