Никосия, 10 октября, 2019, 02:59 — ИА Регнум. О возможности инвестирования в экономику Санкт-Петербурга заявил президент Кипра Никос Анастасиадис, пишет Cyprus Mail.

Инвестиции

Такая возможность обсуждалась на встрече главы Кипра с бизнесменами. Кроме России, в качестве территорий инвестиций рассматриваются Китай (в частности — Шанхай), Вьетнам, Индия.

Инвестиции, как было отмечено на встрече, предполагаются в сферу услуг и торговлю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября на 74-й сессии Генассамблеи ООН с Анастасиадисом провёл встречу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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