Москва, 10 октября, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Американцы предали своих союзников в Сирии — курдов, написал член Совфеда РФ Алексей Пушков в Twitter.

Пушков

«Резкое обострение ситуации в Сирии: вместо развития мирного процесса и борьбы с очагами джихадистов — военная операция Турции против курдов. Это открывает новый фронт на севере Сирии. США обещали курдам защиту. И кинули, как обычно. У сирийского кризиса появилось новое измерение».