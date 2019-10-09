Кишинёв, 10 октября, 2019, 00:44 — ИА Регнум. «Интерес Румынии к Молдавии уже является частью ДНК румынского государства и будет продолжаться с той же интенсивностью, независимо от того, кто находится у власти или кто является президентом Румынии», — заявила глава МИД Румынии Рамона Мэнеску на встрече в Кишиневе с молдавским премьером Майей Санду, передает ИА REGNUM.

Aurelian Sandulescu Молдавский и румынский флаги

По ее словам, Румыния поддерживает Молдавию в рамках многих проектов, особенно в том, что касается энергетической инфраструктуры.

Премьер-министр Молдавии Майя Санду поблагодарила Румынию за поддержку. Обсуждалась также необходимость ускорения проектов по взаимному подключению к энергетической инфраструктуре. Особенно это касается завершения работ по строительству газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, запланированного на апрель-май 2020 года.