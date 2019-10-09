Ульяновск, 9 октября, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Будущий центр инновационного развития Ульяновской области спроектируют участники проектной школы «Практики будущего» Кружкового движения Национальной технологической инициативы.

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Образовательный интенсив, на котором школьники представят свое видение Технологической долины Сантор, пройдет с 26 октября по 4 ноября при поддержке Правительства региона и Агентства технологического развития Ульяновской области.

Участниками школы станут 140 старшеклассников, выбранных по итогам открытого конкурса. Заявки принимаются до 15 октября на сайте проекта.

Методика проведения проектных школ «Практики будущего» связывает в едином пространстве школьников и носителей передовых технологий. Со старшеклассниками будут работать федеральные эксперты в области IT, урбанистики и современной энергетики — представители Mail.Ru и «Билайн», руководители архитектурных бюро и специалисты компаний ЕnergyNet НТИ. Это позволит участникам совместно проектировать и воплощать в реальность новый уклад жизни, основанный на инновационных решениях.

«Главная цель школы — формирование проектов развития территории в логике создания Технологической долины Сантор. Это город будущего, который должен возникнуть на берегу Волги и стать одним из центров инновационного развития страны. Школьники вместе с экспертами разработают новые урбанистические, энергетические и IT-решения, опираясь на генеральный замысел технологической долины, историко-культурные особенности местности и свое видение будущего. Нам кажется важным вовлечь в создание этого проекта именно тех, кому, вполне возможно, и предстоит жить в этом городе и запускать там собственный технологический бизнес», — добавила руководитель проекта «Практики будущего» Кружкового движения НТИ Мария Рачинская.

Школа будет работать по трем направлениям. Участники трека «Урбанистика» выделят ключевые особенности умных городов, выработают концепцию пространств города будущего и спроектируют зону городского отдыха, общее коммуникативное пространство, транспортную систему, бренд города. Участники IT-направления узнают, каким образом технологии делают пространство города умным, и спроектируют собственные решения: от систем управления городским хозяйством, транспортом, вывозом мусора до финансовых продуктов. В треке «Современная энергетика» работа будет посвящена созданию умной среды для активных потребителей электроэнергии — например, системы для автоматического управления спросом на электричество и удобной зарядки электротранспорта с функцией предзаказа.

«Проектная школа «Практики будущего» станет одним из самых масштабных проектов работы с талантливыми детьми и молодыми людьми в рамках Кружкового движения НТИ в Ульяновской области. Ее проведение позволит школьникам получить быстрый прирост навыков проектной деятельности, взрывной рост мотивации, опыт работы в команде, а также поспособствует появлению системного представления о новых отраслях, общению с профессионалами. Участники получат доступ к средствам разработки на наиболее современных и технологичных площадках Ульяновской области», — пояснила руководитель образовательных проектов Агентства технологического развития Ульяновской области Анна Чамчиян.

Добавим, что проектная школа «Практики будущего» проводится в рамках соглашения, подписанного в августе 2019 года между Кружковым движением НТИ и Правительством области. Ранее в Ульяновске также прошла региональная «Школа наставников» детских и молодежных проектных команд, выпускники которой будут работать с участниками школы.

Напомним, Кружковое движение НТИ — всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».

Среди инициатив Кружкового движения НТИ также: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников», фестивали идей и технологии RUKAMI, программа конкурсов и проектов в области космоса «Дежурный по планете», цифровая платформа управления талантами, проект «Россия — страна мореходов XXI века» и др.

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