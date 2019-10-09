Ульяновск, 9 октября, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Будущий центр инновационного развития Ульяновской области спроектируют участники проектной школы «Практики будущего» Кружкового движения Национальной технологической инициативы.

Kruzhok.org

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Образовательный интенсив, на котором школьники представят свое видение Технологической долины Сантор, пройдет с 26 октября по 4 ноября при поддержке Правительства региона и Агентства технологического развития Ульяновской области.

Участниками школы станут 140 старшеклассников, выбранных по итогам открытого конкурса. Заявки принимаются до 15 октября на сайте проекта.

Методика проведения проектных школ «Практики будущего» связывает в едином пространстве школьников и носителей передовых технологий. Со старшеклассниками будут работать федеральные эксперты в области IT, урбанистики и современной энергетики — представители Mail.Ru и «Билайн», руководители архитектурных бюро и специалисты компаний ЕnergyNet НТИ. Это позволит участникам совместно проектировать и воплощать в реальность новый уклад жизни, основанный на инновационных решениях.

«Главная цель школы — формирование проектов развития территории в логике создания Технологической долины Сантор. Это город будущего, который должен возникнуть на берегу Волги и стать одним из центров инновационного развития страны. Школьники вместе с экспертами разработают новые урбанистические, энергетические и IT-решения, опираясь на генеральный замысел технологической долины, историко-культурные особенности местности и свое видение будущего. Нам кажется важным вовлечь в создание этого проекта именно тех, кому, вполне возможно, и предстоит жить в этом городе и запускать там собственный технологический бизнес», добавила руководитель проекта «Практики будущего» Кружкового движения НТИ Мария Рачинская.

Школа будет работать по трем направлениям. Участники трека «Урбанистика» выделят ключевые особенности умных городов, выработают концепцию пространств города будущего и спроектируют зону городского отдыха, общее коммуникативное пространство, транспортную систему, бренд города. Участники IT-направления узнают, каким образом технологии делают пространство города умным, и спроектируют собственные решения: от систем управления городским хозяйством, транспортом, вывозом мусора до финансовых продуктов. В треке «Современная энергетика» работа будет посвящена созданию умной среды для активных потребителей электроэнергии — например, системы для автоматического управления спросом на электричество и удобной зарядки электротранспорта с функцией предзаказа.

«Проектная школа «Практики будущего» станет одним из самых масштабных проектов работы с талантливыми детьми и молодыми людьми в рамках Кружкового движения НТИ в Ульяновской области. Ее проведение позволит школьникам получить быстрый прирост навыков проектной деятельности, взрывной рост мотивации, опыт работы в команде, а также поспособствует появлению системного представления о новых отраслях, общению с профессионалами. Участники получат доступ к средствам разработки на наиболее современных и технологичных площадках Ульяновской области»,пояснила руководитель образовательных проектов Агентства технологического развития Ульяновской области Анна Чамчиян.

Добавим, что проектная школа «Практики будущего» проводится в рамках соглашения, подписанного в августе 2019 года между Кружковым движением НТИ и Правительством области. Ранее в Ульяновске также прошла региональная «Школа наставников» детских и молодежных проектных команд, выпускники которой будут работать с участниками школы.

Напомним, Кружковое движение НТИ — всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».

Среди инициатив Кружкового движения НТИ также: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников», фестивали идей и технологии RUKAMI, программа конкурсов и проектов в области космоса «Дежурный по планете», цифровая платформа управления талантами, проект «Россия — страна мореходов XXI века» и др.

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