На школе «Практики будущего» спроектируют долину Сантор
Ульяновск, 9 октября, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Будущий центр инновационного развития Ульяновской области спроектируют участники проектной школы «Практики будущего» Кружкового движения Национальной технологической инициативы.
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Образовательный интенсив, на котором школьники представят свое видение Технологической долины Сантор, пройдет с 26 октября по 4 ноября при поддержке Правительства региона и Агентства технологического развития Ульяновской области.
Участниками школы станут 140 старшеклассников, выбранных по итогам открытого конкурса. Заявки принимаются до 15 октября на сайте проекта.
Методика проведения проектных школ «Практики будущего» связывает в едином пространстве школьников и носителей передовых технологий. Со старшеклассниками будут работать федеральные эксперты в области IT, урбанистики и современной энергетики — представители Mail.Ru и «Билайн», руководители архитектурных бюро и специалисты компаний ЕnergyNet НТИ. Это позволит участникам совместно проектировать и воплощать в реальность новый уклад жизни, основанный на инновационных решениях.
Школа будет работать по трем направлениям. Участники трека «Урбанистика» выделят ключевые особенности умных городов, выработают концепцию пространств города будущего и спроектируют зону городского отдыха, общее коммуникативное пространство, транспортную систему, бренд города. Участники IT-направления узнают, каким образом технологии делают пространство города умным, и спроектируют собственные решения: от систем управления городским хозяйством, транспортом, вывозом мусора до финансовых продуктов. В треке «Современная энергетика» работа будет посвящена созданию умной среды для активных потребителей электроэнергии — например, системы для автоматического управления спросом на электричество и удобной зарядки электротранспорта с функцией предзаказа.
Добавим, что проектная школа «Практики будущего» проводится в рамках соглашения, подписанного в августе 2019 года между Кружковым движением НТИ и Правительством области. Ранее в Ульяновске также прошла региональная «Школа наставников» детских и молодежных проектных команд, выпускники которой будут работать с участниками школы.
Напомним, Кружковое движение НТИ — всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».
Среди инициатив Кружкового движения НТИ также: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников», фестивали идей и технологии RUKAMI, программа конкурсов и проектов в области космоса «Дежурный по планете», цифровая платформа управления талантами, проект «Россия — страна мореходов XXI века» и др.
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