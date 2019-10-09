Лондон, 9 октября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Нефть Brent подскочила выше $59 за баррель после начала турецкой военной операции на севере Сирии, однако затем вернулась к стартовым позициям торгов, 9 октября передает агентство Reuters.

ArtseBie Нефть

В настоящий момент декабрьские фьючерсы Brent находятся в плюсе на пять центов (0,09%), на отметке $58,29 за баррель. Максимальным значением торгов для Brent стали $59,34 за баррель.

Нефть WTI находится на уровне старта торгов, ноябрьские фьючерсы марки оцениваются в $52,63 за баррель. Максимальным значением WTI за день стали $53,73 за баррель.

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