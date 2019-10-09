Азовский район, Ростовская область, 9 октября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. В Ростовской области произошёл ландшафтный пожар. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ, в Азовском районе 9 октября загорелся камыш.

Возгорание произошло неподалёку от посёлка Кулешовка. К моменту прибытия спасателей огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Угрозы распространения пламени не было.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17:50 мск. В 20:39 пожар был ликвидирован.