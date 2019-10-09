Москва, 9 октября, 2019, 20:59 — ИА Регнум. За срывом разведения войск в Донбассе 9 октября стоит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил член Совета Федерации России Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы видим спектакль, который разыгран Зеленским. Это связано только с одним — нет никаких намерений исполнять «формулу Штайнмайера», исполнять минский формат и решать вопрос мира в Донбассе. Это решение, принятое Зеленским», — сказал парламентарий.

По мнению Клинцевича, на Украине есть дееспособные вооруженные силы, служба безопасности и правоохранительные органы. Эти силовые структуры в состоянии навести порядок в стране. Однако этого не происходит.

«Из этого я делаю вывод, что это спектакль, который разыгрывается Зеленским. В силу нежелания или неспособности противостоять сложившемуся формату сил, которые противостоят ему, представляя националистов и радикальные партии», — сказал Клинцевич.