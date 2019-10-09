Симферополь, 9 октября, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Во время проходящих в Чёрном море учений боевых кораблей ВМФ России патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon несколько часов летал возле побережья Крыма, сообщают 9 октября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Navy.mil Boeing P-8 Poseidon

Воздушный разведчик ВМС США с бортовым номером 168 757 взлетел 9 октября с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и порядка трёх часов летал над нейтральными водами Чёрного моря юго-западнее Севастополя.

В это время более 10 кораблей и судов обеспечения российского Черноморского флота находились в море на плановых учениях, которые продлятся до 11 октября.

В ходе этих учений подводная лодка «Колпино» из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр», поразив цели на полигоне «Опук», находящемся на Керченском полуострове.

Не исключено, что P-8A Poseidon курсировал в районе учений, пытаясь получить дополнительную информацию о характеристиках крылатых ракет российских подводных лодок.