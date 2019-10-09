Брюссель, 9 октября, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию прекратить боевые действия на северо-востоке Сирии, 9 октября передает агентство Associated Press.

Factio popularis Europaea Жан-Клод Юнкер

«Я призываю Турцию, а также других акторов проявить сдержанность и прекратить операции» , — заявил Юнкер.

Как сообщало ИА REGNUM, также к прекращению боевых действий против «Сирийских демократических сил» Турцию призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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