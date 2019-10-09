Сухум, 9 октября, 2019, 19:21 — ИА Регнум. 9 октября во время церемонии вступления в должность избранного на второй срок президента Абхазии Рауля Хаджимбы в Сухуме проходило собрание актива оппозиционной политической партии «Амацахара». Представители партии заявили, что считают прошедшую инаугурация Хаджимбы нелегитимной. Об этом сообщает ИА «Абхазия-Информ».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Абхазия

Активисты партии «Амцахара» заявили, что во время выборов были нарушены избирательные права граждан, не были учтены все голоса избирателей, и что за Хаджимба проголосовала всего треть избирателей страны.

Напомним, 7 октября 2019 года в Верховный суд Абхазии поступила кассационная жалоба от представителя истца — проигравшего кандидата в президенты республики оппозиционера Алхаса Квицинии — на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах президентских выборов.