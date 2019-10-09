Вашингтон, 9 октября, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Представитель Пентагона заявил, что Турция не координирует действия на севере Сирии с Соединенными Штатами, 9 октября передает агентство Associated Press.

Msb.gov.tr Турецкие военные

По словам чиновника, который общался с журналистами анонимно, удары ВВС Турции могут быть опасными для сил коалиции и гражданского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии.

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