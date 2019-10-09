Брюссель, 9 октября, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Евросоюз не будет оплачивать проект Турции по организации «безопасной зоны» для беженцев на севере Сирии, заявил 9 октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в связи с началом турецкого военного вторжения на территорию Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

При этом Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию «Источник мира», начатую Анкарой на сирийской территории.

«У Турции есть проблемы с безопасностью на границе с Сирией. Тем не менее я призываю Турцию и других акторов проявить сдержанность и остановить начатые операции. Эта военная акция не ведёт к хорошим итогам», — заявил Юнкер.

Кроме того, глава Еврокомиссии подчеркнул, что Анкаре не стоит рассчитывать на финансирование от Брюсселя в деле переселения беженцев в «безопасную зону», которую планируется создать на северо-востоке Сирии.

Напомним, Евросоюз финансово помогает Турции в ситуации массового наплыва беженцев из Сирии и с Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии, о чём официально объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.