Симферополь, 9 октября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Около двух десятков крымчан стали фигурантами уголовных дел об уклонении от службы в армии по итогам весенней призывной кампании 2019 года. Об этом 9 октября на пресс-конференции в Симферополе сообщил военный комиссар РК Олег Ермилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«По результатам прошлого призыва было возбуждено порядка 20 уголовных дел в отношении призывников, которые явно уклоняются от службы в армии», — рассказал Ермилов.

Он также напомнил, что за это правонарушение полагается только штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в российскую армию отправят служить более двух с половиной тысяч крымчан.