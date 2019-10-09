Ростов-на-Дону, 9 октября, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Ростовская область окончательно лишилась международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts. Это следует из распоряжения донского правительства, согласно которому оргкомитет по подготовке и проведению мероприятия упразднён.

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Напомним, что о переезде фестиваля Bridge of Arts из Ростовской области стало известно летом 2019 года. Организаторы приняли такое решение из-за задолженности со стороны принимающей стороны.

Впервые фестиваль мотивационного кино на Дону прошёл в 2015 году. В настоящее время рассматривается вопрос о переезде Bridge of Arts в Краснодар.