Симферополь, 9 октября, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Помимо Южного федерального округа крымские призывники будут служить на севере России. Об этом 9 октября на пресс-конференции в Симферополе сообщил военный комиссар РК Олег Ермилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

«Наши призывники проходят службу в том числе в Архангельской и Мурманской областях на Северном флоте. Минимум призванных этой осенью будут проходить службу в Крыму, основная часть — в частях Южного военного округа, расположенных на материковой части, и в Западном военном округе», — отметил Ермилов.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в российскую армию отправят служить более двух с половиной тысяч крымчан.