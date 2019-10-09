Кито, 9 октября, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Эквадора задержали в ходе протестов в стране 570 человек. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на помощника эквадорского президента Хуана Рольдана.

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«На сегодня задержаны 570 человек за порчу частного и государственного имущества, за блокировку движения на дорогах или насилие в отношении других людей», — отметил Рольдан на своей странице в Twitter.

Вместе с этим помощник президента добавил, что суд и прокуратура должны предпринять меры, чтобы остановить волну преступности.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что представители правительства страны покидают столицу Кито в связи с массовыми протестами.