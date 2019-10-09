Тегеран, 9 октября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что Иран обладает новейшими технологиями для модернизации своих боевых кораблей, об этом 9 октября сообщает агентство Tansim.

Khamenei.ir Хоссейн Салами

«Сегодня ИРАН и КСИР обладают новейшими технологиями для создания и модернизации военных судов», — подчеркнул Салами в интервью информационному агентству.

Глава КСИР добавил, что Исламская Республика воспользуется своими технологиями для расширения влияния в регионе.

«Все мировые державы должны понимать, что если они будут играть с судьбами иранского народа, то мы будем играть их судьбами», — резюмировал глава КСИР.

Напомним, сложная ситуация в Персидском заливе обострилась 14 сентября, когда нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии атаковали десятки беспилотников, нанеся серьезный урон отрасли. США обвинили в атаке Иран, однако Исламская Республика отвергла подобные обвинения.