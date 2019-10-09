Париж, 9 октября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Елисейском дворце в Париже в воскресенье, 13 октября, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Издание отмечает, что стороны обсудят европейские вопросы перед саммитом, который состоится в конце следующей недели.

Рабочий ужин президента Франции и канцлера Германии также будет способствовать подготовке к франко-германскому совету министров, который состоится 16 октября в Тулузе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три европейские страны, Великобритания, Франция и Германия, обратились с просьбой о закрытом заседании Совета Безопасности ООН для обсуждения последних запусков северокорейских ракет.

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