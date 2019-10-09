Нижний Новгород, 9 октября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. В настоящее время в аграрно-промышленном комплексе Нижегородской области реализуют более 80 инвестиционных проектов на обую сумму около 40 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Трактор. Сельское хозяйство

По его словам, проекты позволят создать в области более 1,6 тыс. новых рабочих мест.

Вице-губернатор Евгений Люлин привел примеры крупных инвестпроектов: в Лысковском и Починковском районах началось строительство трех мощных животноводческих комплексов более чем на 1000 голов крупного рогатого скота каждый. В Пильнинском районе «с нуля» будет построено пенько-перерабатывающее предприятие.

9 октября продукцию лучших нижегородских сельхозпредприятий представили на выставке «Золотая осень» в Москве.

ИА REGNUM напоминает, по итогам аграрной выставки «Золотая осень-2018» Нижегородская область получила за свою продукцию 106 медалей. Продукция региона была представлена на трех выставочных площадках: «Регионы России. Зарубежные страны», «Фестиваль национальных культур», «Животноводство и племенное дело». Из общего числа медалей 70 были золотыми.